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İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 02.11.2020
İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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