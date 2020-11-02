Adana'da yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Adana
Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji tesisine ait açık alanda bulunan tarımsal atık balyalarının depolandığı sahaya yıldırım düştü.
Bu nedenle enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyaları alev aldı.
Yıldırımının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.