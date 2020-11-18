Euro
9.16
Dolar
7.71
BIST 100
1,287.99
Altın
1,876.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
logo
Türkiye

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini sürdürürken, Arnavutköy açıklarında hortum oluştu.

Kaan Bozdoğan,İbrahim Halil Aktürk,Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 18.11.2020
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini sürdürürken, Arnavutköy açıklarında hortum oluştu.

Yağış, gün içinde özellikle Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde etkisini hissettirdi.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağış sebebiyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

Bu arada, Arnavutköy-Karaburun açıklarındaki yağışın ardından oluşan hortum cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sigara, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor
AB Kovid-19 vakalarının tespiti için 'hızlı test' kullanımını önerdi
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısı 3. aşama denemelerde yüzde 95 etkili oldu
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı
Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak

Benzer haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Bakan Pakdemirli, İstanbul ve Ankara'nın kalan suyunu açıkladı

Bakan Pakdemirli, İstanbul ve Ankara'nın kalan suyunu açıkladı