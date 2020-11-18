Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle yarın planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Balikesir
Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle yarın planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.