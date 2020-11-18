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Türkiye

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle yarın planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Miraç Kaya   | 18.11.2020
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Balikesir

Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle yarın planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

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