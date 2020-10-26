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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30,89'a indi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,89 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi.

Mücahit Türetken   | 26.10.2020
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30,89'a indi

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 30,89 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20,93, Terkos'ta yüzde 31,98, Sazlıdere'de yüzde 6,93, Alibey'de yüzde 22,55, Büyükçekmece'de yüzde 16,37, Ömerli'de yüzde 43,55 Darlık'ta yüzde 61,53 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay’dan 439 milyon metreküp su alındı

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 260 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul’a su sağlayan Yeşilçay ve Melen’den 2020 yılının ilk dokuz ayında 439 milyon 851 bin metreküp su alındı.

Barajlardaki doluluk oranı, 26 Ekim tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 60,69, 2012'de yüzde 49,50, 2013'te yüzde 45,09, 2014'te yüzde 24,32, 2015'te yüzde 69,62, 2016'da yüzde 39,35, 2017'de yüzde 55,37, 2018'de yüzde 51,67, 2019'da 43,02, 2020'de ise 30,89 oldu.

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