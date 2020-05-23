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'İstanbul'un arka bahçesi' bayramı sessiz geçirecek

Sakarya'nın Sapanca ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda turist ağırlayamayacak.

İbrahim Yozoğlu,Ömer Faruk Şimşek   | 23.05.2020
'İstanbul'un arka bahçesi' bayramı sessiz geçirecek Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu / AA

Sakarya

"İstanbul'un arka bahçesi" bayramı sessiz geçirecek

Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği Sakarya'nın Sapanca ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla en sakin Ramazan Bayramı'nı geçirecek. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği Sakarya'nın Sapanca ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla en sakin Ramazan Bayramı'nı geçirecek.

Her mevsim ayrı güzellik barındıran, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan Sakarya'nın Sapanca ilçesi, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Tatillerde en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alan, yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Sapanca, yerli ve yabancı turistin gelememesi nedeniyle adeta boş kaldı.

Tatillerde ve hafta sonları nüfusu dört katına çıkan Sapanca'da, ilk kez turist ağırlanamayacak ve tarihinin en sakin bayramı yaşanacak.

"İstanbul'un arka bahçesi" olarak da nitelendirilen, metropol şehirlere yakınlığıyla öne çıkan Sapanca, her yıl tatil dönemlerinde turist akınına uğruyordu.

"Turizm sezonunun açılmasını bekliyoruz"

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemiyle ilgili yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.

İlçeye gelecek turistlerin en iyi şekilde ağırlanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özen, "Şu anda çoğu işletmeler ve otelimiz kapalı. Belirlenen takvim açıklanırsa inanıyorum ki turizm canlanacaktır, tabii ki tedbirlere ve kurallara uyarak." dedi.

Sapanca'nın, gölü ve yeşilliğiyle "doğa cenneti' olduğunu ifade eden Özen, geçmiş bayramlarda ilçedeki otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını ve ilçe nüfusunun 10 katı kadar turist ağırlandığını kaydetti.

Koronavirüs sürecinin neticelenmesini beklediklerini dile getiren Özen, "Sapanca belediyesi, esnafı ve halk olarak gelecek turistler için hazırız. Onlar için gereken bütün düzenlemeler yapılıyor. Sadece turizm sezonunun açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sapanca'ya gelecek misafirleri, göl kenarında sahil keyfi ve yürüyüş yolundan dağ ve yayla turizmine kadar çeşitli aktivitelerin beklediğini anlatan Özen, "Sapanca'nın çevre illerinde 30 milyona yakın insan yaşıyor. 2 saat mesafede 30 milyon insanın yaşadığı bir konumdayız. Pandemiden dolayı insanlarımız evde kaldığı için bunalmış durumdalar. İnanıyorum ki koronavirüsten kurutulursak Sapancamız yeniden turizm cenneti olacaktır. Çok fazla turist geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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