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Ankara'da polis zihinsel engelli gence bisiklet hediye etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis, zihinsel engelli bir gence çifte bayram sevinci yaşattı.

Yaşar Tonbak   | 23.05.2020
Ankara'da polis zihinsel engelli gence bisiklet hediye etti Fotoğraf: Yaşar Tonbak/AA

Ankara

Ankara'da Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yaşındaki zihinsel engelli ve konuşma güçlüğü çeken Ethem Küçükkılıç'ı Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan bisikleti hediye etti.

Kılıç, polis ekipleri nezaretinde bir süre evinin önünde bisiklete bindi.

Ethem Kılıç'ın ailesi, polis ekiplerine hediyeleri için teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, engelli bir genci sevindirdikleri için kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti.

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