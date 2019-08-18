Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirerek Ankara'ya dönen ilk hacı kafilesi yakınları tarafından karşılanıyor.
logo
Türkiye

İstanbul'daki sağanağın ardından temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışın ardından temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Ali Ebubekir Tokcan   | 18.08.2019
İstanbul'daki sağanağın ardından temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul

İstanbul’da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü’ndeki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını tasnif ederken, belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Fatih Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

İstanbul'daki sağanağın ardından temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul'daki sağanağın ardından temizlik çalışmaları sürüyor

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da sağanak

İstanbul'da sağanak

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'da sağanak bekleniyor