Yurdun kuzey kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.