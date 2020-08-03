İstanbul'daki orman yangın söndürüldü
İstanbul Kayışdağı Ormanı'nda yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
İstanbul
Maltepe Ferhatpaşa Yolu Sokağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Genel Müdürlüğü arazözler müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına vatandaşların da yardım ettiği yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.