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İstanbul'daki orman yangın söndürüldü

İstanbul Kayışdağı Ormanı'nda yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Alptekin Soykan   | 03.08.2020
İstanbul'daki orman yangın söndürüldü Fotoğraf: Alptekin Soykan/AA

İstanbul

Maltepe Ferhatpaşa Yolu Sokağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Genel Müdürlüğü arazözler müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da yardım ettiği yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. 

Soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı. 

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