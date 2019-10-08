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Türkiye

İstanbul'da yağış ulaşımı aksattı

İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı.

İbrahim Halil Aktürk   | 08.10.2019
İstanbul'da yağış ulaşımı aksattı

İstanbul

İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı aksattı.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok noktada trafik kazaları meydana geldi.

Kazalar ve yağış nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 08.25 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu ise yüzde 72 olarak kaydedildi.

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