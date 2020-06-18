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İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kenan Irtak,İbrahim Halil Aktürk,Metin Tokgöz,Gülsüm İncekaya,Kadir Yıldız   | 18.06.2020
İstanbul'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu / AA

İstanbul
                    

Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Zeytinburnu, Bağcılar, Eyüp ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Sokakta yağışa yakalanan kimi vatandaşlar ise metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı. Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü.

Kartal Yakacık'ta perşembe günü kurulan semt pazarında da su baskını meydana geldi.

Kocaeli'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, bazı ev ve iş yerlerini su basmasına, bir ağacın da devrilmesine neden oldu.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar su altında kaldı. 

Sürücüler D-100 kara yolu ve bazı caddelerde zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 

Sanayi, Kadıköy, Erenler, Kozluk ve Cedit mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Gazanfer Bilge Bulvarı santral rampasında bir ağaç devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı yoldan kaldırdı.

Bölgede, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.

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