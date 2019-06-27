Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.77
BIST 100
95,605.75
Altın
1,404.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul'da polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı

İstanbul Ümraniye’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil yayaların arasına dalarak ikisi ağır dört kişiyi yaraladı. Sürücü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Tansel Parlak   | 27.06.2019
İstanbul'da polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı

İstanbul

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından yayaların arasına dalarak ikisi ağır dört kişiyi yaraladı.

Olay 04.00 sularında Aşağı Dudullu Mahalesi Şahinler Caddesi’nde meydana geldi. 34 HZ 8545 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanındaki Onur Dikmen, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından ters istikametten gelerek Şahinler Caddesi’ne giren şüpheliler, halı sahadan evlerine döndükleri belirtilen altı kişilik grubun arasına daldı. Araç daha sonra sokaktaki bariyerlere ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü araçtan inerek kaçtı.

Gürültüyle sokağa çıkan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Aydın ile Alper Malkoçoğlu’nun sağlık durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından Onur Dikmen olay yerinde, kaçan sürücü Mutlu Çağatay Keskin ise ekiplerin yaptığı çalışmayla mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'
Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye’nin yeni grand stratejisinin üç unsuru: Kıbrıs, Meis ve S-400

Benzer haberler

İstanbul'da polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı

İstanbul'da polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı

'Bu şehre hak, hukuk, adalet duygularını getireceğiz'