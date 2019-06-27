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Freni arızalanan tır polis eskortu eşliğinde durduruldu

Erzincan'da rampadan inerken freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır, polis eskortu eşliğinde güçlükle durduruldu.

Kemal Özdemir   | 27.06.2019
Freni arızalanan tır polis eskortu eşliğinde durduruldu

Erzincan

Erzincan'da freninin boşalması nedeniyle kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır güçlükle durduruldu.

Erzincan-Sivas kara yolunda Serdar Başak'ın (47) kullandığı 54 LG 015 plakalı tırın Sakaltutan geçidinden inişi sırasında frenleri boşaldı.

Durumu fark ederek vites küçültüp hızını azaltmaya çalışan sürücü Başak, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri, olası kazanın önüne geçmek için geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alarak tırı takibe başladı. Aracın duramama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bölgede hazır bekletilirken Çağlayan Kavşağına ise kapan kuruldu.

Kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır, herhangi bir kazaya karışmadan Kemah kara yolu kavşağı üst geçidinde güçlükle durduruldu.

İtfaiye ekipleri ise aracın balatalarının ısınması nedeniyle olası bir yangına karşı müdahalede bulunarak soğutma çalışması yaptı.

Tır şoförü Serdar Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin gözetiminde aracını durdurabildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sakaltutan rampasından indiğim sırada aniden frenler boşaldı, 30 kilometre boyunca aracın hızını azaltmaya çalıştım. Aracı güçlükle durdurabildim. Allah beterinden korusun. Tecrübeli olmamız dolayısıyla aracı durdurduk. Aracımızın içerisi tavuk yüklü. Sakarya ilinden Erzincan'a geliyordum."

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