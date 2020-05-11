İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sefer saatlerinde kısıtlama yapılan metro hatlarında bugünden itibaren sefer saatleri uzatıldı.
İstanbul
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sefer saatlerinde kısıtlama yapılan metro hatlarında bugünden itibaren sefer saatleri uzatıldı.
Metro İstanbul'un yeni tarife planına göre, şu hatlarda 06.00-23.00 saatleri arasında işletme yapılacak:
"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı, F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı."
Yolcu sayılarındaki düşüş gerekçesiyle işletmeye kapatılan F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün yeniden işletmeye açıldı.
Yüzde 90'ın üzerindeki yolcu sayısı düşüşü nedeniyle daha önce işletmeye kapatılan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ise mevcut durum devam ettiğinden ikinci bir talimata kadar işletmeye kapalı kalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.