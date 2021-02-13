Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da kısıtlama sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, meydanlar ve ana arterlerde sakinlik sürüyor.

Ayşe Nur Akçelik,Şükrü Gündüz,İbrahim Halil Aktürk,Muhammed Gencebay Gür,Şebnem Coşkun   | 13.02.2021
İstanbul'da kısıtlama sessizliği Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Istanbul

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sakinlik yaşanıyor.

Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenler görülürken, kısıtlamadan muaf olan turistler de tarihi ve turistik mekanları ziyaret ediyor.

Bazı vatandaşlar, açık olan fırın, bakkal, market, kuruyemişçi ve kasaplardan alışveriş yapıyor.

Öte yandan D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu yakalarında kontrol noktaları oluşturan ekiplerce, denetimler sürdürülüyor.

Bazı cadde ve sokaklarda belediye görevlilerince temizlik yapılırken, sahil bölgelerinde bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarıyla yürüyor.

Bu arada 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler de hizmet veriyor.

Ana yollar ve caddelerde sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 12.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK Başkanı Palandöken: Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Japonya’da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in erken kaldırılması kararı sarktı
Çin'in Kovid-19'un kökenini araştıran DSÖ heyetine ilk vakalarla ilgili ham bilgileri vermediği iddiası
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada

Benzer haberler

İstanbul'da kısıtlama sessizliği

İstanbul'da kısıtlama sessizliği

AB, nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini yaz sonuna uzattı

Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısıyla kendilerini 'güvende' hissediyor

ABD'de Kovid-19 vaka ve ölümlerinin bir süredir 'istikrarlı düşüş eğiliminde' olduğu belirtildi

ABD'de Kovid-19 vaka ve ölümlerinin bir süredir 'istikrarlı düşüş eğiliminde' olduğu belirtildi
AstraZeneca Kovid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek

AstraZeneca Kovid-19'un yeni türlerine karşı etkili olan aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek
Kovid-19'u yenen Dr. Çetinsu: Yer ayaklarımın altından çekiliyor gibi oluyordu

Kovid-19'u yenen Dr. Çetinsu: Yer ayaklarımın altından çekiliyor gibi oluyordu