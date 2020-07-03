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İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sorumluluk bölgesinde helikopter destekli trafik denetimi ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 03.07.2020
İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi Fotoğraf: Hasan Hüseyin Kulaoğlu/AA

Istanbul

Trafik, asayiş ve motorlu asayiş timlerinden oluşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında, sosyal mesafeye ve maske kullanıma uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla sorumluluk bölgesinde bulunan kara yollarında, piknik yerlerinde ve sahillerde trafik kontrol ve denetimleri ile asayiş uygulaması yaptı.

Uskumruköy Kavşağı ve Havalimanı Yolu Göktürk Mevkisi'ne kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter ve uçurulan drone havadan destek sağladı.

Mobil Plaka Tanıma Sistemli Araç, takbul gözlük ve karekod cihazının da kullanıldığı denetimlere, jandarmanın eğitimli köpekleri de katıldı.

Denetimler kapsamında, yerleşim yerleri ve ormanlık alanlar, helikopter ve drone ile araçla girilmesine imkan olmayan noktalar ise Atlı Jandarma Birlikleri ve Motorlu Jandarma Timleri'nce kontrol edildi.

Uygulamada, ihlal yapan sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.

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