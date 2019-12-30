İstanbul'da fırtına hasara yol açtı
İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Esenler'de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri park halindeki 4 araçta hasara yol açtı, Ümraniye'de ağaç devrildi, Beylikdüzü'nde bir okulun çatısı uçtu.
İstanbul
Esenler'de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 1119. Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katından fırtına nedeniyle çatı malzemesi parçalar düştü.
Düşen parçalar nedeniyle bir binadaki dairenin pencere camı kırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlaması ve malzemelerin işçiler tarafından Esenler Belediyesine ait kamyonete yüklenerek götürülmesiyle sokak trafiğe açıldı.
İstanbul'da fırtına ağaç devirdi
Alınan bilgiye göre, Ümraniye'de Site Mahallesi Atay Caddesi'nde şiddetli rüzgar, bir ağacı kökünden sökerek devirdi. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilde hasara neden oldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve asayiş ekipleri sevk edildi. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, devrilen ağaç ekipler tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.
Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu
Beylikdüzü'nde Büyükşehir Mahallesi'ndeki Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı, fırtınanın etkisiyle okulun bahçesine uçtu.
Durumun haber verilmesi üzerine Beylikdüzü Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çatıdan düşen parçaları topladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan okulda öğrenci bulunmaması sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.