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MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonunda iki kadın terörist yakalandı.

Necat Hazar   | 30.12.2019
MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda iki PKK'lı terörist yakalandı Fotoğraf: Necat Hazar/AA

Van

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Farkin' kod adlı G.M. ve 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak ülkemize getirilmiştir."

Açıklamada, yakalanan teröristlerin Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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