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İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul'da bugün karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 07.02.2020
İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi. 

Bugün karla karışık yağmur beklenirken sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 7 derece olması, rüzgarın da kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinde de kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kentte yarın kar yağışı öngörülürken sıcaklığın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü havanın parçalı bulutlu olması sıcaklığın da en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

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