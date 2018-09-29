İstanbul Valiliği'nden meteorolojik uyarı

İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı hava tahmin raporuna göre; İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Vatandaşlar ihtiyaç halinde ve acil durumlarda; 112 Acil Yardım, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 159 Karayolları telefon numaraları ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını arayarak yardım talep edebilecek.

Muhabir: Çiğdem Alyanak