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Türkiye

Kumar oynamak için ormanda çadır kurmuşlar

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye 18 bin 375 lira para cezası verildi.

Mustafa Ünal Uysal   | 07.02.2020
Kumar oynamak için ormanda çadır kurmuşlar

Mersin

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler bir şüphelinin Ören Mahallesi Kozağaç mevkisindeki ormanlık alanda kurduğu çadırda kumar oynattığı bilgisini aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, çadırda kumar oynayan 15 kişiyi suçüstü yakaladı. Çadırda 99 tombala pulu, 24 tombala kartı ve jeneratör ele geçirildi. 

Kumar oynarken yakalanan 15 kişiye 18 bin 375 lira idari para cezası verildi. Kumar oynatan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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