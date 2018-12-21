İstanbul'da bu yıl 9 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yıl başından bu yana yapılan 685 operasyon ile 44 bin 573 münferit olayda gözaltına alınan 61 bin 715 şüpheliden 5 bin 659'u tutuklandı.

İSTANBUL - HALİL DEMİR

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 61 bin 715 şüpheliden 5 bin 659'u tutuklandı. Operasyonlarda 9 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yılbaşından bu yana kentte 685 operasyon düzenlenirken, 39 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler 44 bin 573 münferit olaya müdahale etti.

Operasyon ve soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 61 bin 715 şüpheliden 5 bin 659'u tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise eroin, kokain, esrar, bonzai, Afyon sakızı, metamfetaminin, amfetamin, khat, MDMA, metilamin, ve skunk da aralarında bulunduğu toplam 9 ton 144 kilo 345 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, extacy, amfetamin ve reçeteyle satılan uyuşturucu hapları da içeren 6 milyon 603 bin 946 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlarda bulunan çok miktarda kimyasal madde, asit ve uyuşturucu ham maddesine el konulurken, 9 bin 662 kök Hint keneviri ise imha edildi.

Dikkati çeken operasyonlar

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, 7 Ocak'ta 231 kilo 500 gram eroin, 37 kilogram kokain, 38 kilogram bonzai, 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.

Küçükçekmece'de 21 Şubat'ta, 200 kilogram skunkun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bağcılar'da 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan ve psikolojik tedavilerde kullanılan 150 bin 820 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İstanbul merkezli 2 ilde 20 Mart'ta düzenlenen operasyonda, 1 ton 100 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve aralarında Arnavutluk vatandaşı suç örgütü lideri M.T'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Ataşehir'de 7 Mayıs'ta yapılan operasyonda, 350 bin hap ile Türkiye'de ilk kez rastlanan 1 ton 100 kilogram metilamin ele geçirildi, operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa'da 16 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Silivri ve Pendik'teki 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, 130 kilogram eroin, 310 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Esenyurt ve Küçükçekmece'de 13 Temmuz'da yapılan operasyonlarda, 122 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Büyükçekmece'de 8 Ağustos'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, lüks araçlar içerisindeki gizli bölmelerde, 2 milyon 200 bin ecstasy hap ile 6 kilogram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Esenyurt'ta 29 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 220 kilogram eroin ele geçirilirken bir şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu ve Beykoz'da 8 Kasım'da yapılan operasyonlarda, 500 bin uyuşturucu hap ve 100 kilogram Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Silivri'de 21 Kasım'da yapılan operasyonlarda, 250 kilogram skunk, 100 kilogram eroin ele geçirilirken gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Büyükçekmece ve Zeytinburnu'nda 23 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 467 kilogram skunk, 20 kilogram eroin ve 440 bin ecstacy hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

