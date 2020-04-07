Euro
7.38
Dolar
6.77
BIST 100
92,592.31
Altın
1,647.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da Beraat Kandili'nde mahya aracılığıyla 'Evde kal' mesajı

İstanbul'da Berat Kandili yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler yerine evlerde idrak edilirken, Büyük Çamlıca Camisi'ne asılan "Evde Kal Türkiyem" yazılı mahyayla vatandaşlara salgın sürecinde evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Kenan Irtak   | 07.04.2020
İstanbul'da Beraat Kandili'nde mahya aracılığıyla 'Evde kal' mesajı Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Büyük Çamlıca, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere İstanbul'un camileri Berat Kandili'nde sessizliğe büründü.

Büyük Çamlıca Camisi'ne "Evde Kal Türkiyem", "Berat Kandilimiz Mübarek Olsun", "Namaz Dinin Direğidir" yazılı mahyalar asıldı.

İstanbul'da camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi, tekbir ve salavat getirildi.

Camilere gidemeyen vatandaşlar, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldı. Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Vatandaşlar, salgının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden yapılan duaya eşlik ederek "amin" dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı
Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı

İstanbul'da Beraat Kandili'nde mahya aracılığıyla 'Evde kal' mesajı

Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
KVKK Başkanı Bilir: Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır

KVKK Başkanı Bilir: Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır