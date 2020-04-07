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Sağlık Bakanı Koca: İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'ne ilişkin, "Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla başlayan bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan,Mehmet Tosun   | 07.04.2020
Sağlık Bakanı Koca: İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Sağlık Günü'nün Birleşmiş Milletlerin 1945'te aldığı bir kararla kutlanmaya başlandığını belirten Koca, "Bu kutlama, ilk kez bu yaygınlıkta bir sağlık sorununa denk geldi. İnsanlığın bu zorluğu aşacağına inanıyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Gelecek yıl bugün, her şey şimdikinden çok farklı olsun." çağrısı yaptı.

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