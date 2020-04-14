Euro
7.40
Dolar
6.77
BIST 100
96,398.64
Altın
1,721.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir, Gökhan Yılmaz   | 14.04.2020
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu bildirdi. 

Rasathane, Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. 

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan can kaybı artıyor
New York'ta 50 eğitim departmanı çalışanı Kovid-19'dan vefat etti
Kanada’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 833 oldu
Trump'tan virüs önlemleri konusunda 'Yaptığım her şey doğruydu' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım:

Benzer haberler

İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem

'Elazığ ve Malatya'daki vatandaşların konutları bu yıl içinde teslim edilecek'

Marmara Bölgesi'nin genelinde çarşamba günü kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı
İstanbul yeni haftaya sakin başladı

İstanbul yeni haftaya sakin başladı

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü