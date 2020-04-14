Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım
Sağlık Bakanı Koca, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/bC6hmiLvA1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020
Koca, Twitter hesabından, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.
"Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.