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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım

Sağlık Bakanı Koca, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.

Sefa Şahin   | 14.04.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, Twitter hesabından, bir sağlık görevlisinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı video paylaştı.

"Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Koca, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadesini kullandı.

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