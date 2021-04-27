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İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu

İstanbul'da çalıştıkları finans şirketine ait 29 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Hüseyin Bağış   | 27.04.2021
İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maslak'ta bulunan bir finans şirketinin ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yapan M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E. ve R.E'nin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına girmedikleri, aynı şekilde muhasebe işlerini yapmadıkları, kasadan nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada şüphelilerden V.S. ve C.Ö'nün müşteki şirketlere bilişim ve teknik destek vermekte iken diğer şüphelilerle birlikte hareket edip şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri belirlendi.

Muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale, bulundukları pozisyon ve kendilerine duyulan güven nedeniyle uzun süre anlaşılmayan şüphelilerin, hukuka aykırı ve usulsüz bir şekilde şirketi yaklaşık 29 milyon dolar zarara uğrattıkları tespit edildi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 23 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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