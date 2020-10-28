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Türkiye

İstanbul'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi

Sarıyer'de jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1500 litre sahte içki ele geçirilirken 1 şüpheli de yakalandı.

Hüseyin Bağış   | 28.10.2020
İstanbul'da 1500 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıyer'de K.G'nin sahte içki satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin sahte içkileri sakladığı depo belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, dağıtıma hazır halde 750 litre sahte rakı ile 750 litre sahte votka olmak üzere toplam 1500 litre sahte bandrollü içki ele geçirdi.

Operasyonda, iş yeri sahibi K.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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