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İstanbul'da 135 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Hikmet Faruk Başer   | 12.02.2020
İstanbul'da 135 düzensiz göçmen yakalandı Fotoğraf: Mehmet Eser /AA

İstanbul

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler özel harekat polislerinin de katılımıyla helikopter destekli Fatih'te 4 adrese eş zaman operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bangladeş ve Pakistan uyruklu toplam 135 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. 

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