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2 ilde olumsuz hava koşuları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kastamonu ve Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ekip   | 12.02.2020
2 ilde olumsuz hava koşuları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu /AA

Kastamonu/Gümüşhane

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Tosya ilçesinde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde de Hanönü ilçesinde okullar tatil edilmişti.

Gümüşhane'de eğitime buzlanma engeli

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olması istendi.

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