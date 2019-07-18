Euro
6.39
Dolar
5.68
BIST 100
101,566.20
Altın
1,426.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul Valiliğinden 'E-5'te göçük' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği, taşeron firma tarafından E-5 Karayolu'nda Beylikdüzü-Yakuplu trafo merkezleri arasına yeraltı kablosu döşenmesi nedeniyle çalışma yapıldığı ve yolda herhangi bir göçüğün olmadığını açıkladı.

Murat Paksoy   | 18.07.2019
İstanbul Valiliğinden 'E-5'te göçük' iddiasına açıklama

İstanbul

İstanbul Valiliği, taşeron firma tarafından E-5 Karayolu'nda Beylikdüzü-Yakuplu trafo merkezleri arasına yeraltı kablosu döşenmesi nedeniyle çalışma yapıldığı ve yolda herhangi bir göçüğün olmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında emniyet haber merkezinden "Büyükçekmece E-5 güney istikamet Tüyap’a yakın mevkide D-100 karayolu üzerinde su borusu patlamasından kaynaklı göçük" bilgisi alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili AKOM, itfaiye ve İSKİ’den alınan bilgiye göre, olayın Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin (TEİAŞ) rutin çalışması olduğu bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEİAŞ İkitelli Trafo Merkezi’nden alınan bilgiye göre, çalışmanın taşeron firma tarafından Beylikdüzü-Yakuplu Trafo merkezleri arasına yeraltı kablosu döşenmesi nedeni ile yapıldığı yolda herhangi bir göçüğün olmadığı, çalışmaların TEİAŞ'ın kontrolünde devam ettiği E-5 karayolunda, ulaşım tek şeritten ve yan yoldan kontrollü olarak sağlanmaktadır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme

Benzer haberler

İstanbul Valiliğinden 'E-5'te göçük' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliğinden 'E-5'te göçük' iddiasına açıklama

İstanbul'da '15 Temmuz' tedbirleri

İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru

İstanbul'da gürültü kirliliğine yönelik denetimler artırılacak

İstanbul'da gürültü kirliliğine yönelik denetimler artırılacak