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Düzce Valisi Dağlı: Akçakoca ve Cumayeri'nde 69 kişi kurtarıldı

Düzce Valisi Dağlı, "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi.

Ömer Ürer   | 18.07.2019
Düzce Valisi Dağlı: Akçakoca ve Cumayeri'nde 69 kişi kurtarıldı Fotoğraf: AA/Ömer Ürer

Düzce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi. 

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti. 

Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, 3 aileden kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."

Öte yandan Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişinin helikopterlerle kurtarıldığı ve ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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