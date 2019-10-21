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Türkiye

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Hüseyin Bağış   | 21.10.2019
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek Galatasaray-Real Madrid müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 17.00'den itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

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