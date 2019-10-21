Euro
6.50
Dolar
5.82
BIST 100
97,575.92
Altın
1,492.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

OGM'nin personel alımında sözlü ve uygulamalı sınavlar başlıyor

Orman Genel Müdürlüğünün, orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımı için gerçekleştireceği sözlü ve uygulamalı sınavlar yarından itibaren yapılmaya başlanacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 21.10.2019
OGM'nin personel alımında sözlü ve uygulamalı sınavlar başlıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM), yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli bin 150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımına ilişkin başvurular 7 Ekim'de tamamlanmıştı. Personel alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınavlar etaplar halinde yarından itibaren yapılacak. Sözleşmeli orman mühendisi ve orman muhafaza memuru kadroları için gerçekleştirilecek sınavların yerleri ve tarihleri ilan edildi. 

Orman mühendisi pozisyonunda istihdam edilecekler için Ankara'da, orman muhafaza memuru alımları için Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Muğla'da sözlü ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek.

Adayların sınava gelirken kimlik belgelerini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve erkek adaylar için askerlik durum belgelerini getirmeleri gerekiyor.

Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususlarının değerlendirileceği spor parkurunda uygulamalı sınav yapılacağından adayların eşofman ve spor ayakkabı bulundurmaları önem taşıyor.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar ekim, kasım ve aralık aylarında devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı'nın cepheleri
El Chapo'nun mirası: Meksika'da şiddet ve uyuşturucu
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge

Benzer haberler

OGM'nin personel alımında sözlü ve uygulamalı sınavlar başlıyor

OGM'nin personel alımında sözlü ve uygulamalı sınavlar başlıyor