Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirerek Ankara'ya dönen ilk hacı kafilesi yakınları tarafından karşılanıyor.
logo
Türkiye

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul'da Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Hüseyin Bağış   | 18.08.2019
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokaklarının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Fenerbahçe'nin sezon öncesi performansı

Fenerbahçe sezonu seyircisi önünde açıyor

'Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur'

'Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur'
Rekorların takımı Fenerbahçe

Rekorların takımı Fenerbahçe
'Tek hedefimiz şampiyon olmak'

'Tek hedefimiz şampiyon olmak'