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Türkiye

İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hüseyin Bağış,Hikmet Faruk Başer   | 01.11.2020
İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın Fotoğraf: Hüseyin Bağış/AA

İstanbul

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın üst katlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuldu. 

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.50'de GAMER Acil Durum Merkezine, "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine ait inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın" ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, bina çatısındaki inşaat malzemelerinin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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