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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: AFAD İzmir'de 1040 çadır kurdu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki depremin ardından AFAD tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Muhammed Boztepe   | 01.11.2020
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: AFAD İzmir'de 1040 çadır kurdu

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki depremin ardından AFAD tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "AFAD 1040 çadır kurdu. (268'i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.


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