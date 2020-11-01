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İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde ağır hasar gören Karagöl Apartmanı’nın kontrollü yıkım işlemi devam ediyor İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde ağır hasar gören Karagöl Apartmanı’nın kontrollü yıkım işlemi gerçekleştiriliyor
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Vali Köşger'den İzmirlilere hasar tespiti uyarısı: Yetkililer dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent sakinlerini uyaran Vali Köşger, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi.

Ali Korkmaz   | 01.11.2020
Vali Köşger'den İzmirlilere hasar tespiti uyarısı: Yetkililer dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

İzmir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.

Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu bildirildi.

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