Vali Köşger'den İzmirlilere hasar tespiti uyarısı: Yetkililer dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent sakinlerini uyaran Vali Köşger, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi.
İzmir
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.
Değerli İzmirliler— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) November 1, 2020
An itibariyle 910 kişiden oluşan 450 ekiple Çevre Şehircilik Bkn ekiplerimiz HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI yapmaktadır. Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin.
Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım.
Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.