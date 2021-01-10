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İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü.

Murat Paksoy,Halis Akyıldız,Adem Koç   | 10.01.2021
İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında sessizlik hakim.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği İstanbul'da, İBB CepTrafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 13.00 itibarıyla yüzde 13 olarak kayda geçti.

Kentin tarihi noktalarında yer yer turist gruplarının hareketliliği gözlenirken, tarihi Mısır Çarşısı yanındaki bazı esnafın da iş yerlerini açtığı görüldü.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri D-100 kara yolunda oluşturduğu kontrol noktalarında, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını inceledi.

Kentte, belirtilen süre içerisinde açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde de az sayıda müşteri alışveriş yapıyor.

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