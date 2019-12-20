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İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.

İzzet Taskiran   | 20.12.2019
İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un verilerine göre; İstanbul’da hafta boyunca güney yönünden (lodos) hafif esen rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.

Fırtınanın pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttırarak aralıklarla tam fırtına şeklinde pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara fırtına nedeniyle yaşanabilecek hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İBB ekiplerinin, AKOM’un koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışarak olası ulaşım sıkıntıları ile kazalara karşı anında müdahale edeceği de vurgulandı.

İstanbul’da yeni hafta başı pazartesi itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak, mevsim normallerine gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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