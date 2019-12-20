Bitlis'te 69 odalı sığınak bulundu

Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,479.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda bulunan 69 odalı sığınakta, çok sayıda el yapımı patlayıcı, gıda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Şener Toktaş   | 20.12.2019
'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu

Bitlis

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında yürütülen hava destekli "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda, 69 odalı, 24 girişli ve 275 metre tünelle birbirine bağlı sığınakta, yaşam, gıda, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde Sehi ana barınma alanında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla, Bitlis Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında dün icra edilen faaliyette 9 el yapımı patlayıcı, 2 sığınak (sığınaklardan biri 69 odalı, 24 girişli ve 275 metreyle birbirine bağlı), 3 depo, 6 büyük boş tüp, bir tonluk toprağa gömülü su tankı, 641 kilogram erzak, basma düzeneği, bin 595 metre elektrik kablosu, 12 pil, 4 avcı boy çukuru, 20 metre bakır tel, 60 CD, 3 leşker kıyafeti, 2 sırt çantası, 2 mat, panço, 2 kamera bataryası, radyo, 15 kaset, 227 parça yaşam, inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının halkın da desteğiyle kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Bitlis'te 69 odalı sığınak bulundu

Bitlis'te 69 odalı sığınak bulundu

'Dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı. Allah'ın izniyle onları da bitireceğiz'

Bitlis Kalesi'ni ışıklandırma çalışması tamamlandı

Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor

Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor
'Kıran 8' operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı

'Kıran 8' operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı

Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı