Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
122,535.70
Altın
1,562.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Uzak Doğu ülkelerinden gelen yolcuların İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrolü sürüyor.

Kenan Irtak   | 05.02.2020
İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor

İstanbul

Sağlık Bakanlığının koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında Uzak Doğu ülkelerinden gelen yolcuların İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrolüne devam ediliyor.

Bu kapsamda Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan kalkan uçakların yolcuları, termal kameralarla tarandı.

Sabahın erken saatlerinde Uzak Doğu ülkelerinden gelen yolcular, özel olarak belirlenen körüklere yanaşan uçaklardan indikleri sırada Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlilerince kontrol edildi.

Çoğunluğu maske takan yolcularla birlikte kabin ekipleri de kontrolden geçti.

Vücut ısısı 38 derecenin üstünde olan kişilerin tespiti amaçlanan uygulamada denetlenen 9 tarifeli uçakta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Uygulama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2 gün önce Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının başlayacağını açıklamasının ardından dün saat 15.20'de Seul’den İstanbul Havalimanı’na gelen yolcularına yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği

Benzer haberler

İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor

İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor

Uzak Doğu ülkelerinden gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi

İstanbul Havalimanı'nda maske satışları arttı

Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi

Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi
İstanbul Havalimanı'na 6 yeni hava yolu şirketi daha geliyor

İstanbul Havalimanı'na 6 yeni hava yolu şirketi daha geliyor
Çin'den İstanbul'a gelen yolcuların termal kameralarla kontrolü devam ediyor

Çin'den İstanbul'a gelen yolcuların termal kameralarla kontrolü devam ediyor