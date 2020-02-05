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İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kaan Bozdoğan   | 05.02.2020
İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul

İstanbul ve Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"08:45 Karaköy-Bostancı, 07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07:45 Karaköy-Kabataş, 07:30 Beşiktaş-Büyükada, 07:10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş."

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