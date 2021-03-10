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İstanbul’da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon kapsamında Sultangazi’de bir matbaa ve bazı adreslere operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir,Taha Erham Keleş   | 10.03.2021
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 5 gözaltı

İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve yasa dışı yayınlar basarak dağıttığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Sultangazi’de bir matbaa ve bazı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Matbaada bulunan çok sayıda yasaklı yayın ile dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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