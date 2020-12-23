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Isparta'da dağcılardan Sarıkamış şehitlerini anma tırmanışı

Isparta'da Arena Dağcılık Kulübü sporcuları, Sarıkamış'ta 106 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçikler anısına Akdağ Baca Tepe'ye tırmandı.

Yalçın Çelen   | 23.12.2020
Isparta'da dağcılardan Sarıkamış şehitlerini anma tırmanışı

Isparta

Arena Dağcılık Kulübünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte lisanslı 16 sporcu şehitler anısına 2271 metrelik tırmanış yaptı. 

Zirvede Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular, karlı tepelerden inişlerini gerçekleştirdi.

Sporcular, faaliyetlerini sorunsuz tamamlayıp Isparta'ya döndü.

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