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Manisa'da yaşayan talasemi hastası Iraklı 3 kardeş destek bekliyor

Irak'tan Türkiye'ye gelen Hadi Ailesi'nin 3 çocuğunun, Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi ile mücadele ettiği bildirildi.

Ahmet Bayram   | 23.12.2020
Manisa'da yaşayan talasemi hastası Iraklı 3 kardeş destek bekliyor Fotoğraf: Haluk Satır/AA

Manisa

Sağlık sorunları nedeniyle 7 yıl önce tedavi umuduyla Irak'tan Türkiye'ye gelen Hadi Ailesi'nin 3 çocuğu, Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi ile mücadele ediyor.

Irak'ta eşinden ayrılan anne Suad Cafer Hadi, 3'ü talasemi hastası olan 4 çocuğu ile birlikte tedavi umuduyla Türkiye'ye göç etti. Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahallede yaşayan aile, düzenli olarak kan takviyesi yapılması gereken çocuklarına sağlık hizmeti almakta sıkıntı yaşıyor.

Annesiyle talasemi hastası 3 kardeşine kentteki lokantalarda çalışarak bakmaya çalışan 26 yaşındaki Hüda Hadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle lokantaların kapanması sonrası işsiz kaldığını anlattı.

Sigortası olduğu dönemde kardeşleri için sağlık kurumlarından hizmet alabildiklerini ancak son üç aydır sigortası olmadığı için kardeşlerine kan takviyesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Hadi, "Sağ olsun yardım dernekleri bütün ihtiyacımızı gideriyor. Ancak bizim tek isteğimiz kardeşlerimin tedavisi için gerekli kanı temin etmek. Bu konuda hayırseverlerin yardımını bekliyoruz. Çünkü kardeşlerim, kan takviyesi olmadığında soluyorlar, halsizleşiyorlar ve sürekli yatıyorlar." dedi.

Aileye yardım eden İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der) Manisa Şubesi gönüllülerinden Ünzile Özkan da ailenin gıda, elektrik, su ve doğalgaz gibi giderlerini karşıladıklarını belirtti.

Sigortaları olmaması nedeniyle kan takviyesi konusunda yaşanan sorunu çözmekte zorluk yaşadıklarını aktaran Özkan, hayırseverler ve ilgili kurumların yardımını beklediklerini ifade etti.




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