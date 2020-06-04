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Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fatih Demirtaş   | 04.06.2020
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı

Isparta

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Göksöğüt köyünde hayvancılıkla uğraşan A.C, elindeki yara nedeniyle hastaneye gitti.

Testler sonucunda A.C. şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

Köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.

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