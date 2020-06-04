Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, şarbon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Isparta
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Göksöğüt köyünde hayvancılıkla uğraşan A.C, elindeki yara nedeniyle hastaneye gitti.
Testler sonucunda A.C. şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.
Köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapılacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.