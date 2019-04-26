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Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığınca "Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi." açıklaması yapıldı.

İlkay Güder   | 26.04.2019
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Mill Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatlarının Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlendiği kaydedilen bilgilendirmede, "Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadesi kullanıldı.

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