Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
Milli Savunma Bakanlığınca "Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi." açıklaması yapıldı.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
Mill Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatlarının Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlendiği kaydedilen bilgilendirmede, "Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.