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İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Kovid-19 salgını nedeniyle İngiltere'den Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Londra'ya gönderilen Türk Hava Yollarına ait uçak, İstanbul'a döndü.

Kenan Irtak   | 21.04.2020
İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İngiltere'den Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Londra'ya gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a döndü.

İngiltere'de kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Londra'dan aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları Kocaeli'ndeki yurda gönderildi.

Tahliye edilenleri taşıyan otobüs personelinin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

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